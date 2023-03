Carreta com garrafas de vidro tomba e deixa motorista ferido na Régis Bittencourt, SP

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (2), em Miracatu. Carreta tomba e deixa motorista ferido na Rodovia Régis Bittencourt, SP, na manhã desta quarta-feira (2).

Uma carreta carregada com garrafas de vidro tombou e deixou o motorista gravemente ferido, na manhã desta quinta-feira (2), na Rodovia Régis Bittencourt (SP). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS).

O acidente ocorreu no km 347,5 em Miracatu, no interior de São Paulo, por volta das 8h30, na pista sentido Curitiba. O motorista da carreta foi o único ferido, porém, não há mais informações sobre o atual estado de saúde dele após ser encaminhado ao hospital.

Ainda não se sabe o que causou o tombamento. Com a queda, a carga de garrafas se espalhou pelo canteiro central e pela faixa 1 da rodovia. Equipes da Arteris, concessionária que administra o trecho, atuam no local.

Segundo a Arteris, a faixa da esquerda e central foram interditadas. O fluxo de veículos segue pela pista da direita. Houve congestionamento mas, por volta as 13h30, o tráfego foi normalizado.

