carreta-do-hospital-de-amor-abre-agendamento-de-exames-de-mamografia-gratuitos

Os agendamentos podem ser feitos até o dia 15 de março. Exames serão de 27 de março a 7 de abril. Carreta do Hospital do Amor de Barretos chega em Gurupi

Divulgação

Estão abertos os agendamentos para realizar o exame de mama em Gurupi. As inscrições podem ser feitas na Clínica da Mulher até o próximo dia 15, de 7h às 16h. Para fazer o cadastro, as interessadas devem levar carteira de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço.

Os exames serão realizados pela Carreta do Hospital do Amor de Barretos. Ela ficará estacionada na avenida Piauí, próximo à praça do Centro Cultural Mauro Cunha, de 27 de março ao dia 6 de abril. Os atendimentos são para mulheres entre 50 e 69 anos de idade.

A mamografia é fundamental para detectar o câncer de mama de forma precoce, aumentando as chances de cura. O exame de rotina, ou de rastreamento, é a melhor oportunidade para detectar precocemente qualquer lesão mamária, antes mesmo que a paciente ou o médico possam perceber. Apesar da exatidão, a mamografia pode apresentar falso negativo em pelo menos 10% dos casos, por causa de tecido denso, o que pode esconder o câncer.

Os exames de mama são indicados para quem tem histórico na família ou a partir dos 35 anos de idade. Já para o rastreamento, a faixa etária recomendada é de 50 ao 69 anos, a cada dois anos.

