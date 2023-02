Carreta fica atravessada em acesso da Rodovia do Contorno e provoca congestionamento em Marília

Veículo de grande porte ficou com uma das rodas presas na canaleta de escoamento da chuva. Problema aconteceu no quilômetro 452 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294). Carreta fechou acesso na Rodovia do Contorno em Marília (SP)

Fábio Modesto/TV TEM

Uma carreta ficou atravessada na pista, em um acesso da Rodovia do Contorno, na zona oeste de Marília (SP), no começo da manhã desta quarta-feira (8), provocando um longo congestionamento. O tráfego precisou ser desviado.

O veículo de grande porte ficou com uma das rodas enroscada na canaleta de escoamento de água da chuva, por volta de 8h30, no retorno existente no quilômetro 452 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), uma das vias que compõem o Contorno.

Motoristas tiveram de utilizar o acesso ao Jardim Morumbi para escapar do congestionamento formado na estrada. A liberação da pista foi feita por volta do meio-dia.

Trânsito formado após carreta ficar atravessada na Rodovia do Contorno em Marília (SP)

Fábio Modesto/TV TEM

Carreta com roda presa em canaleta ficou atravessada na Rodovia do Contorno em Marília (SP)

Fábio Modesto/TV TEM

Vittorio Ferla