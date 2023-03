carreta-fica-em-chamas-na-rodovia-brigadeiro-eduardo-gomes-em-bastos

Origem do fogo seria os pneus do veículo, que superaqueceram devido ao travamento dos freios. Caso foi registrado na noite de quinta-feira (30). Carreta pegou fogo na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, a SP-457, em Bastos (SP)

Uma carreta pegou fogo, na noite desta quinta-feira (30), na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, a SP-457, em Bastos (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o incêndio teve início por volta das 21h, na altura do quilômetro 98.

Ainda segundo a corporação, a origem do fogo seria os pneus do veículo, que superaqueceram devido ao travamento dos freios.

O incêndio foi controlado e ninguém se feriu. O trânsito segue normalmente no local.

