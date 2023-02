Carreta invade imóvel durante perseguição policial em Marília

Danos provocados em imóvel exigiram avaliação de risco pela Defesa Civil; ninguém ficou ferido e motorista fugiu. Casa foi atingida por carreta em perseguição policial por Marília (SP)

Uma carreta invadiu um imóvel do distrito de Rosália, em Marília (SP), durante uma perseguição policial na tarde desta terça-feira (21).

Segundo a Polícia Civil, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a acompanhar o veículo na BR-153, em Guaimbê.

Durante a perseguição, o caminhão atingiu o imóvel e o motorista fugiu. Ninguém ficou ferido.

Devido aos danos provocados pela batida, a Defesa Civil foi acionada para avaliar os riscos do local. Policiais militares e técnico-científicos também foram acionados.

Não há informações sobre o motivo da fuga do motorista. O caso será investigado.

