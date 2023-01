Carreta pega fogo na Washington Luís e gera congestionamento de 2,5 km em Matão; VEJA FOTOS

Trecho no km 318 foi interditado para o trabalho do Corpo de Bombeiros, na tarde desta sexta-feira (27). Ninguém se feriu. Carreta pega fogo na Rodovia Washington Luís em Matão

TV Matão

Uma carreta pegou fogo na tarde desta sexta-feira (27), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Matão. Ninguém ficou ferido.

O trecho foi interditado por 40 minutos, gerando 2,5 km de congestionamento.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Carreta incendiada em Matão

TV Matão

Segundo a concessionária Triângulo do Sol, o incidente aconteceu por volta de 16h55, no km 318, no sentido interior. O motorista percebeu um incêndio nas rodas, parou no acostamento e o fogo se alastrou.

Não há informações sobre o tipo de material que era carregado. Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas e a pista foi liberada por volta de 17h35. As causas do fogo são desconhecidas.

Carreta pega fogo na Rodovia Washington Luís em Matão

TV Matão

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla