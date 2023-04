Carreta prancha sai da pista e fica presa em retorno da Via Dutra que dá acesso a Penedo

Acidente aconteceu porque a carreta tem uma dimensão maior do que o permitido no retorno, que é de 18 metros. Ninguém se feriu. Carreta prancha sai da pista em retorno da Via Dutra, em Penedo

O retorno da Via Dutra que dá acesso a Penedo, em Itatiaia (RJ), ficou interditado na manhã desta quinta-feira (30) após uma carreta prancha sair da pista e ficar presa em um canteiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o incidente aconteceu porque a carreta tem uma dimensão maior do que o permitido no retorno, que é de 18 metros.

Ninguém ficou ferido. O motorista foi orientado a preencher uma Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet.

