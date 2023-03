carreta-que-transportava-carga-de-pedra-brita-tomba-na-br-040,-em-levy-gasparian

Acidente aconteceu na altura do km 6, no sentido Juiz de Fora. Segundo a Concer, concessionária que administra a rodovia, motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido para hospital. Uma carreta que transportava carga de pedra brita tombou na tarde desta terça-feira (28) na BR-040, em Levy Gasparian (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 6, no sentido Juiz de Fora.

Segundo a Concer, concessionária que administra a rodovia, o motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido para um hospital da região.

Ainda de acordo com a concessionária, o tráfego chegou a ficar totalmente interditado no local do acidente durante o atendimento da ocorrência. Os motoristas enfrentaram cerca de 4 km de congestionamento.

Por volta de 14h, o trecho foi parcialmente liberado e não havia registro de lentidão na estrada.

