Carreta que transportava farinha tomba na descida da Serra das Araras, em Piraí

Acidente aconteceu na altura do km 225. Segundo a PRF, trânsito chegou a fluir apenas pela faixa da esquerda até o transbordo e destombamento do veículo. Carreta tomba na descida da Serra das Araras, em Piraí

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Uma carreta que transportava farinha tombou na tarde desta quinta-feira (2) na pista de descida da Serra das Araras (sentido Rio de Janeiro), em Piraí (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 225.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga se espalhou pela faixa da direita e pelo acostamento.

O tráfego chegou a fluir apenas pela faixa da esquerda por algumas horas. Por volta de 14h, a estrada teve o sentido Rio totalmente interditado para o transbordo e destombamento do veículo. Em menos de uma hora, o serviço foi concluído e o trânsito foi normalizado.

Até a publicação desta reportagem, não havia sido informado sobre feridos.

