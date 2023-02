Acidente aconteceu na pista sentido Rio, no km 326. Segundo a PRF, motorista foi socorrido em estado grave para o Hospital de Emergência de Resende. Carreta que transportava margarina tomba na Via Dutra, em Itatiaia

Uma carreta que transportava margarina tombou na manhã desta sexta-feira (3) na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido Rio, no km 326.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi socorrido em estado grave para o Hospital de Emergência de Resende (RJ), cidade vizinha.

O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde do paciente e aguarda resposta.

Ainda de acordo com a PRF, por volta de 14h30, o trânsito fluía pelo acostamento e as pistas da esquerda e da direita estavam interditadas para fazer o transbordo da carga e a retirada do veículo. Neste mesmo horário, os motoristas não enfrentavam lentidão.

