Carreta que transportava queijos e frutas tomba na descida da Serra das Araras, em Piraí

Acidente aconteceu no km 226. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista sentido São Paulo operou em mão dupla para fazer o transbordo e destombamento do veículo. Carreta carregada de queijos e frutas tomba na descida da Serra das Araras, em Piraí

Uma carreta, que transportava queijos e frutas, tombou e provocou longo congestionamento na Serra das Araras, em Piraí (RJ), nesta sexta-feira (27). O acidente aconteceu na noite de quinta (26).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a estrada teve o sentido Rio totalmente interditado para o transbordo e destombamento do veículo. Por conta disso, a pista no sentido São Paulo chegou a operar em mão dupla.

Depois que a carreta foi retirada do local do acidente, o trecho voltou a funcionar normalmente nos dois sentidos.

Às 15h10, os motoristas que seguiam sentido Rio enfrentavam um quilômetro de lentidão. No sentido São Paulo, o congestionamento era de 14 quilômetros neste mesmo horário.

O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ). O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde do paciente e aguarda resposta.

Parte da carga se espalhou pela pista e, também de acordo com a PRF, chegou a ser saqueada.

