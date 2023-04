Carreta que transportava telhas tomba e parte da carga atinge carro em Piraí

Acidente aconteceu na Via Dutra, na pista sentido Rio. Segundo a PRF, três idosos e um homem ficaram feridos. Carreta tomba e carga de telhas atinge carro na Via Dutra, em Piraí

Uma carreta que transportava telhas tombou e parte da carga atingiu um carro na manhã deste sábado (1º) na Via Dutra, em Piraí (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 246, na pista sentido Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são o motorista da carreta e dois idosos, de 65 e 69 anos, e uma idosa, de 74, que estavam no automóvel.

O condutor e os dois passageiros do carro foram socorridos para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ), cidade vizinha.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que a vítima, de 69 anos, está internada em estado grave e as outras duas sofreram ferimentos leves e seguiam em observação na manhã deste sábado.

Até a publicação desta reportagem, não havia sido informado para qual hospital o motorista da carreta foi encaminhado.

Ainda de acordo com a PRF, parte da carga de espalhou pela faixa de direita e pelo acostamento da pista. Por volta de 10h50, o trânsito fluía apenas pela faixa da esquerda.

