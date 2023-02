Caminhão travou a passagem de outros veículos pelo local. Motoristas devem optar por túnel que leva à Avenida Jerônimo Câmara. Uma carreta carregada de cebolas quebrou e interditou o túnel localizado na Avenida Lima e Silva, na Zona Sul de Natal, na tarde desta quinta-feira (9). O caminhão estava a caminho da Ceasa, no mesmo bairro de Lagoa Nova.

Carreta quebra e interdita túnel da Avenida Lima e Silva em Natal

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

A carreta parou na subida do túnel e impediu a passagem de outros veículos no sentido Avenida Jaguarari. O trânsito ficou lento na região.

Os motoristas devem optar pelo túnel da Avenida Jerônimo Câmara.

O condutor da carreta não informou o problema sofrido pelo veículo e tentava resolvê-lo no local. Dois motociclistas que passavam pela via orientavam outros motoristas.

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

