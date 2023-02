Carreta tomba e motorista fica ferido na Rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã

Segundo a Polícia Rodoviária, a pista estava molhada no momento do acidente, no entanto, as causas do tombamento registrado na tarde desta sexta-feira (17) serão apuradas. Uma carreta tombou no km 391,500 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã (SP)

Polícia Rodoviária

Uma carreta tombou, na tarde desta sexta-feira (17), no km 391,500 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista teve ferimentos leves e foi socorrido para o Pronto-Socorro de Osvaldo Cruz (SP).

O veículo, que tem placas do Paraguai, está fora da pista, por isso, o trânsito não precisou ser interditado.

Ainda conforme os agentes, a carreta não fazia transporte de carga.

A Polícia Rodoviária informou, ainda, que a pista estava molhada no momento do acidente, no entanto, as causas do tombamento serão apuradas.

