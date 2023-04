carreta-tomba-na-pista-e-carga-de-toras-de-madeira-interdita-br-101-em-sc;-foto

Acidente em Itajaí causa 10 quilômetros de fila no sentido sul da rodovia. Acidente na BR-101 causa fila em SC

Reprodução/NSC TV

Uma carreta tombou na BR-101, em Itajaí, e troncos de madeira que eram carregados pelo veículo caíram sobre a pista e interditaram completamente o trecho na manhã de sexta-feira (31). Até as 7h40, o trânsito no km 112 seguia bloqueado.

Não houve feridos. Conforme a empresa que administra o trecho, o acidente causa 10 quilômetros de fila no sentido sul. O fluxo é desviado por caminhos alternativos.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Arteris Litoral Sul, a carreta Mercedes-Benz Axor 2644 levava 40 toneladas de toras de madeira. Não há informações sobre o que motivou o acidente.

Madeira tombada sobre pista em SC

Reprodução/NSC TV

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

pappa2200