carreta-tomba-na-rio-caxambu,-em-resende

Motorista perdeu o controle em uma curva, tombou e bateu em uma árvore às margens da rodovia. Motorista fica ferido após tombamento de carreta na Rodovia Rio-Caxambu, em Resende

Uma carreta carregada de bobinas de polietileno tombou na segunda-feira (30) em Resende (RJ). O acidente aconteceu na Rodovia Sebastião Alves do Nascimento (BR-354), conhecida como Rio x Caxambu, no quilômetro 15,9.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, tombou e bateu em uma árvore e em um barranco às margens da pista.

O condutor, de 66 anos, foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital de Emergência. O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde do paciente e aguarda resposta.

Não houve interdição da estrada, mas a curiosidade de pessoas que passavam pelo local do acidente fez com que o trânsito ficasse lento durante o atendimento da ocorrência. A situação já foi normalizada.

A carreta já foi destombada, mas o contêiner, que caiu fora da pista, não tem previsão para ser retirado.

