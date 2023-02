Carreta transportando frango congelado tomba na Via Dutra, em Piraí

Acidente aconteceu na pista sentido Rio, no km 243. Ninguém ficou ferido. Segundo a PRF, parte da carga foi saqueada. Carreta tomba na Via Dutra, em Piraí

Camila Teixeira/g1

Uma carreta transportando frango congelado tombou na manhã segunda-feira (6) na Via Dutra, em Piraí (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido Rio, no km 243.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo transpôs para a pista sentido São Paulo e parte da carga se espalhou na estrada, interditando a estrada nos dois sentidos.

Os motoristas que seguiam no sentido Rio chegaram a enfrentar 8 km de congestionamento e no sentido São Paulo 5 km.

O condutor do veículo foi socorrido com ferimentos leves, passou por atendimento e foi liberado no local.

A Polícia Rodoviária Federal informou que parte da carga foi saqueada. Por volta de 8h30, a carreta foi retirada do local, a pista passou por uma limpeza e a estrada foi liberada.

Carreta tombada na Via Dutra, em Piraí.

Divulgação/PRF

