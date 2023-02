Carreta transportando placas solares sai da pista e deixa motorista ferido na BR-393, em Barra do Piraí

Acidente aconteceu no trecho do Km 274, conhecido como Curva do Aterrado. Segundo a PRF, condutor do veículo, de 25 anos, foi socorrido para Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Carreta transportando placas solares sai da pista na BR-393, em Barra do Piraí

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Uma carreta transportando placas solares saiu da pista e deixou o motorista ferido na manhã desta segunda-feira (6) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí (RJ). O acidente aconteceu no trecho do Km 274, conhecido como Curva do Aterrado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo perdeu a direção, atingiu uma estrutura metálica da rodovia e saiu da estrada.

O motorista foi socorrido com ferimentos para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ). Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde do paciente até a publicação desta reportagem.

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito no local não foi interrompido e a estrada foi sinalizada por cones.

pappa2200