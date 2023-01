Carro alugado e não devolvido no Espírito Santo é localizado na Rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente

Veículo possuía queixa de apropriação indébita registrado na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo. Veículo é apreendido por apropriação indébita na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente

Polícia Rodoviária

A Polícia Rodoviária apreendeu um veículo, na madrugada desta terça-feira (24), após constatar queixa de apropriação indébita no Estado do Espírito Santo, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP).

Segundo informações da polícia, durante a realização da Operação Impacto, as equipes do policiamento abordaram um carro na altura do km 561,500, no sentido leste da via.

A equipe constatou que o veículo era alugado possuía queixa de apropriação indébita, conforme boletim de ocorrência registrado na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo.

De acordo com o artigo 168 da lei nº 2.848, apropriação indébita trata-se de apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Participativa da Polícia Civil, em Presidente Prudente.

O veículo foi apreendido. O motorista, por sua vez, foi ouvido e liberado.

