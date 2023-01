carro-apresenta-falha-no-motor-e-pega-fogo-em-avenida-de-boa-vista

O motorista chegou a pedir ajuda para outros condutores que estavam próximos ao local do incêndio, mas ninguém parou para ajudá-lo. O motorista percebeu uma fumaça saindo do capô do carro e tentou apagar com o extintor de incêndio, mas não conseguiu.

Reprodução/Instagram/Notícias24hrr

Um carro pegou fogo na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, na manhã desse domingo (29) no bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR), o motor do veículo estava falhando próximo ao semáforo da Avenida Venezuela, momento em que o motorista percebeu uma fumaça saindo do capô do carro e tentou apagar com o extintor de incêndio, mas não conseguiu.

O proprietário do veículo pediu ajuda aos carros que estavam no local, mas nenhum motorista parou para ajudá-lo, só então ele acionou o Corpo de Bombeiros.

O fogo foi apagado com água e ninguém se feriu

CBMRR/Divulgação

O fogo foi controlado com uso de água e ninguém se feriu. O carro foi entregue ao proprietário, que não solicitou perícia.

Vito Califano