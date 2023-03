carro-atinge-parede-e-invade-mercado-em-sc;-foto

Motorista do veículo sofreu ferimentos leves e precisou ser encaminhada a um hospital. Caso aconteceu em Itajaí, no domingo. Situação ocorreu em Itajaí, no Litoral Norte

Guarda Municipal de Itajaí/Divulgação

Um carro atingiu a parede de um mercado e invadiu o estabelecimento em Itajaí, no Litoral Norte, na tarde de domingo (5). A motorista do veículo sofreu ferimentos leves e precisou ser encaminhada a um hospital da região.

Segundo a Guarda municipal, o automóvel quebrou a estrutura de entrada do local e atingiu algumas mercadorias. Objetos que estavam no espaço quebraram, mas ninguém foi atingido ou se feriu.

A situação aconteceu por volta das 16h. O que motivou a colisão não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado e retirou a motorista do carro com o auxílio de uma maca. Conforme os socorristas, o impacto da colisão acionou o air-bag do carro. Somente a condutora estava no veículo.

Carro atinge parede e invade mercado em SC

Guarda Municipal/Divulgação

