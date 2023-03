Carro atinge veículos estacionados, tomba e bloqueia rua na zona Sul de Ribeirão Preto, SP

Acidente aconteceu no Jardim Nova Aliança nesta terça-feira (28). Motorista teria passado mal ao volante. Carro tomba e trânsito é bloqueado na zona sul de Ribeirão Preto, SP

O trânsito de uma rua no Jardim Nova Aliança, zona Sul de Ribeirão Preto (SP) ficou bloqueado durante a manhã desta terça-feira (28) devido a um acidente de trânsito.

Por causas ainda não explicadas, um carro em movimento atingiu outros dois que estavam estacionados e tombou, obstruindo o tráfego da Rua Catarina Aparecida Navis Silva.

De acordo com informações apuradas pela reportagem no local, o motorista não se feriu.

A suspeita é de que ele passou mal ao volante momentos antes de perder o controle do automóvel.

O trânsito foi desbloqueado depois que os bombeiros destombaram o carro.

