Carro atravessa muro, e escola suspende aulas em Ribeirão Preto, SP

Automóvel avançou para dentro da unidade na Ribeirânia, mas ninguém foi atingido. Causas da batida devem ser apuradas. Carro atravessa muro de escola em Ribeirão Preto (SP)

Naiana Kennedy/CBN Ribeirão

Um carro atravessou o muro de uma escola de educação infantil em Ribeirão Preto (SP) na madrugada desta segunda-feira (6). O motorista estava consciente quando foi atendido, mas não havia mais informações sobre o estado de saúde dele até a última atualização desta notícia.

O acidente aconteceu na Avenida Costábile Romano, na Ribeirânia, por causas ainda a serem esclarecidas. Com o impacto, a parede foi parcialmente destruída, e o automóvel avançou em direção ao pátio. Ninguém foi atingido.

Segundo a diretora pedagógica da Escola Infantil Rascapusca, o motorista afirmou ter tomado um remédio para depressão e não sabia o que havia ocorrido.

“A pessoa que estava conduzindo o veículo disse que tomou remédio, que não sabe como parou aqui dentro. Que ele acordou, ele já estava aqui dentro”, afirma Vanessa Cardoso.

As aulas na unidade tiveram que ser suspensas para retirada do veículo e fechamento do muro. A previsão é de que as atividades sejam retomadas na terça-feira (7).

Carro atravessa muro de escola infantil em Ribeirão Preto (SP)

Naiana Kennedy/CBN Ribeirão

