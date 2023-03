carro-bate-contra-mureta-da-via-dutra-e-deixa-uma-pessoa-ferida-em-barra-mansa

Acidente aconteceu na altura do km 275, na pista sentido Rio de Janeiro. Vítima foi socorrida inconsciente e encaminhada para a Santa Casa. Um carro bateu contra a mureta central da Via Dutra e deixou uma pessoa ferida no início da noite desta quinta-feira (23) em Barra Mansa (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 275, na pista sentido Rio.

Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, a vítima foi socorrida com ferimentos moderados e encaminhada para a Santa Casa. Até a publicação desta reportagem, ela não havia sido identificada.

O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde do paciente e aguarda reposta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava inconsciente quando foi levada para o hospital.

A concessionária informou ainda que, por volta de 19h30, a faixa de desaceleração estava interditada no trecho do acidente.

