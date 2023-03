carro-bate-e-derruba-poste-no-bairro-pinto-da-serra,-em-volta-redonda

Acidente aconteceu na Avenida Franscisco Crisóstomos Torres. Não há informações sobre feridos. Carro bate e derruba poste em Volta Redodna

Reprodução/Redes sociais

Um carro bateu e derrubou um poste no fim da tarde deste sábado (4) em Volta Redonda (RJ). O acidente aconteceu na Avenida Franscisco Crisóstomos Torres, no bairro Pinto da Serra.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre feridos.

Em fotos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o carro teve o para-brisa dianteiro quebrado e grande parte da lataria amassada.

Ainda não há informações sobre o trânsito no trecho.

