Carro bate em barranco após engavetamento com caminhões na Serra das Araras, em Piraí

Um carro bateu em um barranco após se envolver em um engavetamento com dois caminhões e dois automóveis na manhã deste sábado (1º) em Piraí (RJ). O acidente aconteceu na pista de descida da Serra das Araras, na altura do km 226.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista e a passageira ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu (RJ).

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que o homem sofreu uma fratura no rosto e a mulher uma lesão na perna esquerda. Eles seguiam internados em observação no final da tarde deste sábado.

Ainda de acordo com a PRF, os motoristas dos outros veículos não ficaram feridos.

O trânsito chegou a ficar interditado por algumas horas durante o atendimento da ocorrência, mas já foi normalizado. Os motoristas enfrentaram congestionamento de até 8 km de extensão.

