Carro bate em ônibus e derruba semáforo em Ribeirão Preto, SP; VÍDEO

Acidente foi na noite de quinta-feira (9) no cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Antônio Diederichesen. Ninguém ficou ferido. Carro é atingido por ônibus ao tentar fazer cruzamento em Ribeirão Preto, SP

Um carro foi atingido por um ônibus do transporte público de Ribeirão Preto no cruzamento das Avenidas Presidente Vargas e Antônio Diederichsen.

O acidente na noite de quinta-feira (9) foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o carro na faixa da esquerda. Quando ele vira a direita, o ônibus, que está no corredor exclusivo para coletivo, não consegue desviar e o acidente acontece.

Com o impacto da batida, o carro bateu no semáforo que fica na esquina das avenidas. Ninguém se feriu.

Em nota, o Consórcio Pró-Urbano, responsável pelo transporte coletivo da cidade, disse que os passageiros foram remanejados para outro ônibus.

Câmera registra acidente entre carro e ônibus em Ribeirão Preto

Reprodução/Câmera de Segurança

