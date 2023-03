carro-bate-em-poste-e-deixa-duas-pessoas-feridas-em-angra-dos-reis

Acidente aconteceu na Avenida José Elias Rabha, no bairro Jardim Balneário. Carro colide em poste, em Angra dos Reis

Duas pessoas ficaram feridas depois que o carro em que elas estavam bateu em um poste na tarde desta quinta-feira (9) em Angra dos Reis (RJ). O acidente aconteceu na Avenida José Elias Rabha, no bairro Jardim Balneário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas é uma mulher. Ela foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para o Hospital Municipal da Japuíba.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que a paciente passou por exames e seguia internada na tarde desta quinta-feira.

Ainda de acordo com a corporação, a outra vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até a publicação desta reportagem, não havia sido informado para qual hospital a ferida foi encaminhada.

O trânsito no local não foi afetado. O carro ficou no acostamento e foi removido logo em seguida.

