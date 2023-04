Carro bate em poste e derruba semáforo na zona leste de São José

Motorista fugiu e, até o momento, não foi identificado. Equipes da secretaria de Mobilidade Urbana retiraram o semáforo da via. O semáforo foi retirado e vai passar por manutenção

Cláudio Teixeira/Vanguarda Repórter

Um motorista bateu o carro e derrubou um semáforo na manhã deste sábado (1) na zona leste de São José dos Campos (SP). Com o impacto, o semáforo ficou caído na via durante a manhã. O motorista fugiu e ainda não foi identificado.

O acidente teria acontecido por volta das 5h, na Avenida Tancredo Neves. O motorista teria perdido o controle do veículo e atingido o semáforo. Com o impacto, parte do poste e o semáforo caíram no meio da via.

Durante a manhã, equipes da secretaria de Mobilidade Urbana foram até o local para retirarem o poste e o semáforo na via. O motorista não foi localizado. Segundo a secretaria, o poste e o semáforo vão passar por manutenção.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200