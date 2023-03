Carro cai em canal após batida na Região Central de Aracaju

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) está no local. Carro cai em canal na Avenida Gentil Tavares, em Aracaju

Um carro caiu no canal da Avenida Gentil Tavares, no Bairro Getúlio Vargas, Região Central de Aracaju, após uma batida com outro veículo de passeio no cruzamento da via com a Rua São Cristóvão, na tarde deste domingo (5). O acidente foi registrado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT).

Segundo o órgão, o motorista do veículo que caiu no canal teve pequenas lesões.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para retirar a vítima do carro.

SMTT está no local orientando o trânsito

