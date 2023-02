Populares informaram que o motorista saiu do local após a ocorrência. Carro cai em canal na Zona Norte de Aracaju

SMTT

Um carro caiu em um canal, na Avenida José Conrado de Araújo, no Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju, na manhã deste sábado (4). Com o impacto, parte da estrutura do canal e uma barraca para a venda de alimentos foi arrancada. O acidente foi registrado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Não houve registro de feridos. Populares informaram que o motorista saiu do carro e do local após a ocorrência.

Equipes da Defesa Civil e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos e da Defesa (Emsurb) retiraram o veículo, que ficará em um pátio do Departamento Estadual de Trânsito até que o responsável se apresente.

valipomponi