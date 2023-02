Carro cai em córrego na Grande São Paulo e motorista é salvo por agente de trânsito e pedestre; VÍDEO

Outro veículo caiu há seis dias no mesmo córrego e uma pessoa morreu. De acordo com a Prefeitura de Arujá, nesta terça motorista foi socorrido sem ferimentos graves. Motorista é salvo após carro cair em córrego na Grande São Paulo

Um motorista foi salvo por um agente de trânsito e um pedestre após perder o controle do carro e cair em um rio de Arujá na tarde desta terça-feira (7), durante chuva forte registrada na cidade (assista acima).

No dia 2 de fevereiro, um veículo caiu no mesmo Rio Baquirivu e o acidente provocou a morte de um homem. O corpo de Sandro Dias da Silva foi localizado dois dias depois.

Correnteza levou carro que caiu no Rio Baquirivu durante chuva forte em Arujá

Elizabete Aparecida dos Santos/Reprodução

Segundo a Prefeitura de Arujá, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu no rio, às margens da Avenida Mario Covas. O homem foi salvo após o agente de trânsito e o pedestre perceberem o carro e o homem boiando.

Com o auxílio de uma corda, os dois conseguiram resgatar a vítima e solicitaram, rapidamente, apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). O veículo foi arrastado pela correnteza e localizado já na parte final da avenida.

Ainda de acordo com a administração municipal, ele foi socorrido sem ferimentos graves.

Sandro Dias da Silva morreu após carro cair em córrego em Arujá

Reprodução/Arquivo Pessoal

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano