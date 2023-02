Acidente aconteceu no sábado (25), na Via Expressa. Motorista não se feriu. Carro cai em córrego de Araraquara

Um carro caiu em um córrego próximo à rodoviária de Araraquara (SP) no sábado (25). O motorista não se feriu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O acidente aconteceu na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, a Via Expressa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo foi atingido na lateral por outro que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto da colisão, o veículo modelo Hyundai HB20 foi arremessado para dentro do córrego da Servidão.

Ainda segundo os bombeiros o veículo que provocou a colisão fugiu do local.

Carro cai em córrego próximo à rodoviária de Araraquara

Arquivo pessoal

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo