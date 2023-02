carro-cai-em-cratera-aberta-pela-chuva-em-estrada-na-zona-rural-de-santa-branca,-sp

De acordo com a Defesa Civil, uma chuva forte atingiu a cidade na última sexta-feira (10) e provocou umidade do solo em estradas de terra na zona rural. Carro cai em erosão causada pela chuva em estrada na zona rural de Santa Branca, SP

Um carro caiu dentro de uma cratera aberta pela chuva em uma estrada na zona rural de Santa Branca (SP) . Apesar do susto, o motorista não se feriu.

O acidente aconteceu em uma via municipal do bairro Jardim Selma na última sexta-feira (10). De acordo com a Defesa Civil, a cratera se abriu por conta da umidade do solo de terra, que não suportou o peso do veículo.

O condutor conseguiu sair sozinho do carro, sem ferimentos, e acionou o órgão, que contou a ajuda da Polícia Militar para fazer a retirada do veículo.

Ainda segundo a Defesa Civil, a estrada passará por manutenção nos próximos dias para reparo dos buracos. O g1 acionou a prefeitura sobre o caso e aguarda um retorno.

