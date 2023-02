Carro cai em rio de Arujá e passageiro está desaparecido; duas pessoas se salvaram

Corpo de Bombeiros faz buscas desde o início da manhã. Segundo motorista, passageiro pediu carona por causa da forte chuva que caiu na cidade na quarta-feira. Carro cai em rio em Arujá

O Corpo de Bombeiros procura um homem que desapareceu em um rio de Arujá na noite de quarta-feira (1º). Ele era passageiro de um carro que caiu no rio durante a forte chuva que castigou a cidade na quarta. Outras duas pessoas que estavam no veículo conseguiram se salvar. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), na noite de quarta-feira choveu cerca de 36 milímetros na cidade.

Carro caiu em rio em Arujá durante a chuva de quarta-feira

Reprodução/ TV Diário

O motorista do carro não quis gravar entrevista, mas conversou com equipe do Bom Dia Diário na manhã desta quarta-feira. Ele estava abatido, mas explicou que foi até a casa de um colega pegar uma encomenda que tinha recebido. Chegando ao local outras duas pessoas estavam na casa. Ele ofereceu carona para uma delas. Segundo o motorista, o passageiro que está desaparecido pediu uma carona para ele por causa da chuva que estava forte na cidade.

O motorista contou que chovia muito na hora do acidente e perdeu o controle da direção do carro, caindo no rio que fica ao lado de uma das principais avenida de Arujá. O motorista e um passageiro conseguiram se salvar. Já o outro passageiro ainda está desaparecido.

De acordo com o motorista, o carro bateu no gradil, avançou para o rio e foi arrastado por cerca de 2 quilômetros até parar em uma valeta. O Corpo de Bombeiros começou as buscas ao passageiro desaparecido na quarta-feira e retomou o trabalho na manhã desta quinta-feira (2).

“E de acordo com as diretrizes esperamos água baixar e amanhecer e desde às 6h, iniciamos as buscas. Um total de 10 pessoas do Corpo de Bombeiros faz as buscas onde o carro começou a ser levado pela correnteza até o local do acidente. Colocar o bote e descer o rio. É um local de difícil acesso, estreito e mais complicado. A correnteza atrapalha, fica perigoso. Vamos seguir no sentido da correnteza para ver para onde a vítima poderia ter sido arrastada e se conseguimos encontrar”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros Guilherme Calchi.

Corpo de Bombeiros usa bote para buscar desaparecido em rio de Arujá

Ralph Siqueira/TV Diário

Assista a mais notícias

Vito Califano