Carro capota após bater em veículo estacionado no litoral de SP; VÍDEO

Um carro capotou após bater em um veículo estacionado, nesta quarta-feira (8), em Santos, no litoral de São Paulo. Nas imagens, obtidas pelo g1, é possível ver que o acidente foi causado após o veículo atingir a traseira do outro (veja o vídeo acima). Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu na Rua Álvaro Alvim, no bairro Embaré, por volta das 8h50. A Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do município estiveram no local. Segundo a prefeitura, três carros estão envolvidos na ocorrência.

No vídeo do acidente, registrado por uma câmera de monitoramento, o carro prata aparece momentos antes da batida. Ele colide com o carro branco estacionado e capota. O veículo prata ainda bate em um terceiro carro, segundo a prefeitura.

Na sequência, filmagens feitas pela reportagem, após o ocorrido, mostram os carros danificados, com as autoridades já presentes no local.

Ainda de acordo com a administração municipal, o veículo que capotou foi destombado pela equipe da CET-Santos às 10h07. A via foi liberada na sequência, às 10h15.

O município apontou, ainda, que não há buraco no trecho e que houve abatimento no solo causado por problemas na rede adutora da Sabesp. Segundo a prefeitura, o espaço foi reparado de forma inadequada, ou seja, desnivelada. “A empresa será notificada a fazer refazer o reparo”, acrescentou.

Vito Califano