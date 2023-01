Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (28) e não houve vítimas. Carro capota após colisão no Jardim Aviação, em Presidente Prudente (SP)

Geraldo Gomes

Uma colisão entre dois carros foi registrada, na manhã deste sábado (28), na Rua Coronel Albino, no Jardim Aviação, em Presidente Prudente (SP).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, dois veículos colidiram e, após o choque, um dos carros capotou na via. O acidente não teve vítimas.

Os bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local.

