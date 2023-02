carro-capota-com-cinco-pessoas-e-homem-morre-em-sc

Outros quatro passageiros foram conduzidos a hospitais da região. Acidente aconteceu em Trombudo Central, no Vale do Itajaí. Homem foi ejetado pelo para-brisa do carro e morreu no local

Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Um homem morreu após o carro conduzido por ele capotar na SC-112 em Trombudo Central, no Vale do Itajaí, na madrugada deste domingo (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi ejetada do carro pelo para-brisas.

De acordo com os socorristas, o veículo ocupado por cinco pessoas saiu da pista, capotou e parou em uma área verde às margens da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 4h40.

Dois homens e uma mulher estavam fora do carro quando os bombeiros chegaram. Havia também outra mulher presa às ferragens. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Carro capotou e caiu em área verde em Trombudo Central

Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Duas vítimas foram transportadas ao Hospital de Trombudo Central, e outra para Hospital e Maternidade de Agrolândia, na mesma região, para avaliação médica. O estado de saúde dos passageiros não foi compartilhado.

A Polícia Científica também foi acionada para a ocorrência.

