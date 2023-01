Carro capota depois de bater em ônibus que transportava policiais militares de Campos para Macaé

A motorista do carro perdeu o controle e bateu no ônibus nesta terça-feira (24) na BR-101. Quatro pessoas no carro ficaram feridas e foram atendidas no hospital. No ônibus, três policiais tiveram ferimentos leves. Motorista perdeu o controle de carro, bateu em ônibus e capotou na BR-101, em Macaé, no RJ

Um carro de passeio capotou depois de bater em um ônibus que transportava policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (Campos) para a área do 32º BPM (Macaé) nesta terça-feira (24) na BR-101.

De acordo com a PM, três policiais que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves. No carro, quatro pessoas tiveram ferimentos, sendo duas mulheres e duas crianças. Elas foram levadas para o Hospital Público de Macaé.

Ainda segundo a polícia, a motorista do carro perdeu o controle do veículo, bateu no ônibus e capotou.

O g1 aguarda informações sobre o estado de saúde das vítimas.

