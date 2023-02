carro-capota-durante-batida-em-cruzamento-na-zona-sul-de-aracaju

De acordo com informações de populares, um dos veículos teria avançado o sinal vermelho. Um dos veículos capotou

Uma batida entre dois veículos de passeio foi registrada na manhã desta sexta-feira (10) no cruzamento das avenidas Clara Almeida e Edelzio Vieira de Melo, conhecida como Explosão, no Bairro Pereira Lobo, na Zona Sul de Aracaju. Um dos carros capotou.

Uma mulher e uma criança estavam em um dos veículos, e um homem no outro. Ele foi levado a um hospital da capital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O outro veículo ficou com a frente destruída

De acordo com informações de populares, um dos veículos teria avançado o sinal vermelho.

O trânsito na região está intenso e sendo controlado por agentes.

Trânsito ficou intenso na região

Acidentes em Aracaju

Este ano, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito registrou, na capital, 322 acidentes de trânsito, sendo 241 sem vítimas, 78 com vítimas feridas e três com vítimas fatais.

