Carro capota e bloqueia faixa da Bandeirantes em Hortolândia

De acordo com a Polícia Rodoviária, ninguém ficou ferido na colisão e trânsito flui normalmente. Carro capota e fica na faixa da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia (SP)

Helen Sacconi/EPTV

Um acidente com um carro de passeio na tarde deste domingo (26) provocou o bloqueio de uma das faixas da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em Hortolândia (SP).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, na altura do Km 105, na pista sentido capital, um veículo de passeio capotou e permaneceu sobre a faixa.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ocorrência e o veículo está sendo removido. Segundo a corporação, o trânsito flui normalmente no trecho.

