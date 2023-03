carro-capota-e-causa-bloqueio-parcial-em-acesso-ao-aeroporto-de-viracopos,-em-campinas

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (11), por volta das 7h. Ninguém ficou ferido. Carro capota em rodovia que dá acesso ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas

Um carro capotou após colidir na traseira de outro veículo na pista de acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos na manhã deste sábado (11), em Campinas. Ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 7h, na Avenida José Angarten, causando um desvio no local. Segundo a Polícia Rodoviária, por volta das 8h os veículos já tinham sido removidos.

Foi realizado o teste do bafômetro nos dois motoristas, mas o resultado foi negativo. A ocorrência foi direcionada para a base da Polícia Militar do aeroporto e o fluxo no local já foi normalizado.

