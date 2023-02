Carro capota e deixa condutor ferido na Rodovia Assis Chateaubriand, em Martinópolis

Ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (13) e a vítima foi socorrida com ferimentos leves. Carro capota na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis (SP)

Robson Moreira/TV Fronteira

Um homem, de idade não divulgada, ficou ferido após o carro que dirigia capotar, na manhã desta segunda-feira (13), no km 434,800 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis (SP).

Conforme informações da Polícia Rodoviária, o veículo capotou por motivos ainda não conhecidos e a vítima foi socorrida com ferimentos leves ao Hospital de Martinópolis.

O acidente ocorreu na Pista Norte (sentido Interior-Capital), próximo ao posto de pedágios, e não houve obstrução ou interdição da via.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência.

Carro capota na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis (SP)

Robson Moreira/TV Fronteira

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla