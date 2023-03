carro-capota-e-deixa-homem-ferido-na-via-dutra,-em-barra-mansa

Acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do km 287. Segundo a PRF, vítima foi socorrida com ferimentos graves e levada para a Santa Casa. Carro capota na Via Dutra, em Piraí

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um carro capotou e deixou um homem ferido na tarde desta quinta-feira (2) na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do km 287,

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi socorrido com ferimentos leves e levado para a Santa Casa de Misericórdia.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde do paciente até a publicação desta reportagem.

O veículo foi retirado da pista e movido para o acostamento. O acidente não afetou o trânsito na rodovia.

