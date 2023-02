Carro capota, e vítima sofre fratura exposta em distrito de Campinas

Acidente ocorreu no distrito de Sousas na tarde desta segunda-feira (21). Helicóptero Águia foi acionado. Uma pessoa sofreu fratura exposta após capotar o carro na tarde desta segunda-feira (21) no distrito de Sousas, em Campinas (SP). Até a publicação desta reportagem, a vítima ainda não havia sido identificada.

Segundo o Grupamento Aéreo da metrópole, o acidente ocorreu na Rua Mário Garnero. As circunstâncias ainda não foram divulgadas.

O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram acionados e prestam apoio à ocorrência. A EPTV, afiliada da TV Globo, pediu um posicionamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e aguarda retorno.

