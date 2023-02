Carro capota em Aracaju e motorista fica preso às ferragens

De acordo com a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), bombeiros foram acionados para resgatar vítima. Carro capota em Aracaju

Um capotamento de um veículo na madrugada desta quarta-feira (1º), na Avenida João Ribeiro, em Aracaju, deixou o motorista preso às ferragens, de acordo com a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o motorista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima e a conduziu até o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Ele sofreu escoriações no rosto e no braço esquerdo.

O carro, de acordo com a polícia, subiu o canteiro central da via. O veículo foi retirado do local e levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito.

