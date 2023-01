Carro capota em duna na Grande Natal; veja vídeo

Caso aconteceu em praia de Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal. Não há informação sobre feridos. Carro capota em duna na Grande Natal

Um carro capotou em uma duna localizada em Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (26), segundo bugueiros que atuam na região. A polícia informou que não foi notificada do caso.

A cena foi registrada em vídeo, por pessoas que estavam no local. Após o acidente, testemunhas correram ao local para socorrer os ocupantes do veículo. Não há informação sobre feridos.

A circulação em áreas de dunas só é permitida para veículos credenciados, no Rio Grande do Norte. Porém, no período de veraneio, é possível ver vários tipos de veículo em circulação nas dunas e faixas de areia das praias da Grande Natal.

Na primeira semana de janeiro, uma decisão da Justiça do Rio Grande do Norte determinou que fosse intensificada a fiscalização de trânsito e a proibição de circulação de veículos em trechos não permitidos. Áreas de dunas, praias e lagoas são consideradas áreas de preservação permanente.

Carro capotou em duna de Nísia Floresta, na Grande Natal

Reprodução

O diretor técnico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), Werner Farkat, explica que em 2021 uma lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado para possibilitar que veículos façam atividades turísticas em áreas fora de estradas.

Porém, para garantir a segurança no tráfego e regularização das trilhas e travessias, ainda é preciso que a lei seja regulamentada.

“Cabe ao Idema, como órgão executor da política de meio ambiente, fiscalizar no aspecto ambiental. Nós temos o Detran, que é responsável pelo licenciamento e condução dos veículos; a CPRE, que é a polícia de trânsito, que tem sua autonomia. Agora, nessas áreas fora das rodovias, que estão sob jurisdição desses órgãos, fica mais difícil de eles atuarem se a legislação não estiver em consonância inclusive com o código de trânsito. Por isso é importante a regulamentação da lei e que o estado, de alguma forma, construa um documento, tendo em vista que temos essa atividade tradicional”, considerou Farkat.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vittorio Rienzo