Carro circulava em SC com ‘piscina’ no interior e teto arrancado para parecer conversível; VÍDEO

PM apreendeu Celta usado por motorista para produzir vídeos nas redes sociais. Corporação identificou pelo menos seis crimes de trânsito. Infrações cometidas por motorista cujo carro modificado foi apreendido em Indaial

Um carro totalmente modificado de forma irregular foi apreendido e o motorista autuado por diversos crimes de trânsito em Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O condutor usava o veículo para cometer delitos de trânsito e fazia vídeos para se promover nas redes sociais.

Entre as alterações feitas no carro, modelo Corsa, estava a remoção do teto e das colunas laterais com objetivo de transformar o automóvel em um “conversível”. O automóvel foi apreendido na sexta-feira (24).

Além disso, o veículo foi flagrado neste fim de semana por uma viatura transportando uma piscina inflável cheia de água na parte traseira. O motorista tem 25 anos.

De acordo com a PM, o carro teve o teto removido e as colunas laterais cortadas. Dessa forma, já não era mais possível usar os cintos de segurança dianteiros. Entre as infrações flagradas estão:

mau estado de conservação do veículo;

ultrapassagem pela contramão em rua com linha amarela dupla;

conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, no caso o cinto de segurança dianteiro;

conduzir veículo com característica alterada (teto cortado);

equipamento obrigatório inoperante (limpadores e lavador de para-brisas);

deixar o passageiro sem usar o cinto de segurança;

dirigir o veículo com o braço do lado de fora do carro;

conduzir o veículo com calçado que não se firma nos pés;

conduzir o veículo sem uso de cinto de segurança (motorista e passageiros);

conduzir o veículo levando passageiros no compartimento de carga.

Carro modificado para ser um conversível com piscina em compartimento de carga é apreendido em Indaial

Em relação ao mau estado de conservação do veículo, a PM afirmou que ele estava com pneus lisos, teto cortado, lanterna traseira esquerda quebrada e partes presas com fita adesiva.

Além do cinto de segurança, o carro também estava sem os seguintes equipamentos obrigatórios, conforme a PM: espelho retrovisor central, estepe, chave de roda, macaco e triângulo.

A corporação alertou que a atitude do motorista, com as infrações de trânsito, poderia causar acidentes como o atropelamento de um pedestre ou a batida em outros veículos.

Após a apreensão do carro, o motorista foi notificado pelas infrações com base no Código de Trânsito Brasileiro. O nome dele não foi informado.

