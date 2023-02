Ocorrência foi registrada na noite deste domingo (26), no acesso 001 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563). Carro colide contra caminhão e duas pessoas ficam gravemente feridas, em Teodoro Sampaio (SP)

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão traseira entre um carro e um caminhão com reboque, na noite deste domingo (26), no km 4 do acesso 001 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Teodoro Sampaio (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a via liga o município até Itaguajé (PR) e as vítimas são dois homens e duas mulheres, sendo duas pessoas com ferimentos leves e duas gravemente feridas.

As vítimas foram socorridas até o pronto-socorro de Teodoro Sampaio.

