Carro colide em poste após acidente de trânsito em Boa Vista

Reprodução/Instagram/Noticias24hrr

Um carro colidiu com um poste após um acidente de trânsito ocorrido na tarde desse domingo (29) na rua Campo dos Palmares, no bairro Aeroporto, zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, devido ao impacto, o poste ficou debruçado sob o carro. A Roraima Energia foi acionada para fazer o desligamento da energia elétrica para a equipe poder se aproximar do veículo.

Testemunhas no local relataram ao Corpo de Bombeiros que três pessoas estavam no veículo, mas não se machucaram e saíram do local caminhando.

A Polícia Militar, o Departamento de Trânsito e a Roraima Energia ficaram responsáveis pelos demais procedimentos.

Vito Califano